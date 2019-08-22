РИАМО - 22 авг. Гражданин ОАЭ пытался вывезти из России бивень шерстистого мамонта возрастом свыше 10 тысяч лет, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Таможенники нашли в багаже пассажира, вылетающего рейсом из Москвы в Дубай предмет, по форме напоминающий бивень.

«Бивень длиной более одного метра и весом около четырех килограмм с деревянной фигурной подставкой находились в багаже 32-летнего гражданина ОАЭ. Мужчина объяснил, что приобрел бивень в подарок», – говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что бивень шерстистого мамонта возрастом более 10 тысяч лет относится к категории культурных ценностей, как предмет представляющий интерес для науки и является предметом коллекционирования по палеонтологии. Цена предмета составляет более 230 тысяч рублей.

В действиях гражданина ОАЭ усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).