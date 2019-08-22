РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В офисах Многофункционального центра (МФЦ) Подольска в сентябре появятся новые услуги по регистрации рождаемости и смерти, предоставляемые ранее только в отделениях ЗАГС, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Подольск Сергей Шведков.

«С сентября 2019 года в офисах МФЦ городского округа произойдут дополнения в услугах, которые мы будем предоставлять. В соответствии с законом Московской области нам будут переданы две услуги: регистрация рождения и регистрация смерти, которые раньше предоставлялись только ЗАГСами. С сентября эти услуги можно будет получить во всех офисах МФЦ», – сказал Шведков.

Он отметил, что в ближайшее время будет установлен регламент предоставления данных услуг, а также необходимый комплект документов.