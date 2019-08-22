РИАМО – 22 авг. Иномарку стоимостью 3 миллиона рублей угнали в центре столицы, проводятся разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратился мужчина 1984 года рождения с заявлением о краже Mercedes-Benz по адресу: улица Большая Калитниковская, дом 42.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей мужчине элитной иномарки и скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».