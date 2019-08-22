РИАМО - 22 авг. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном предпринимательстве в сфере похоронных услуг, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Москве установлены факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оказанием ритуальных услуг в морге, расположенном на территории одного из медицинских государственных бюджетных учреждений», – говорится в сообщении.

Мужчина совместно с неустановленными лицами незаконно предоставлял ритуальные услуги населению без регистрации юридического лица. При этом он использовал реквизиты, печати и штампы организаций, деятельность которых на сегодняшний день прекращена.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ. В ходе обысков изъяты документы. Доход, полученный от противоправной деятельности с апреля по июнь 2018 года, превысил 13 миллионов рублей.

«В настоящее время устанавливается общая сумма дохода. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.