РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 авг. В офисах МФЦ Подольска планируют раздать более 2 тысяч значков с российским триколором в ходе трехдневной акции, приуроченной ко Дню государственного флага РФ, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Подольск Сергей Шведков.

«Сегодня наше учреждение (МФЦ – ред.) вместе со всей страной отмечает государственный праздник – День государственного флага РФ. В частности, с сегодняшнего дня (с 22 августа – ред.) во всех офисах МФЦ городского округа будет проводиться акция по раздаче значков с символикой российского триколора. Она продлится до 24 августа включительно. Всего за данный период планируется раздать горожанам более 2 тысяч значков», – сказал Шведков.

День государственного флага Российской Федерации отмечается в России с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ.