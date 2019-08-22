РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В подмосковном Подольске телефонные мошенники уговорили местного жителя снять со счета 1,3 миллиона рублей и внести их на счет в другой банк, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора Ани Григорян.

Неизвестные лица позвонили жителю Подольска и представились сотрудниками отделения безопасности «Сбербанка России» и «Райффайзен Банка». Они сообщили, что для предотвращения хищения средств с банковского счета пострадавшему необходимо снять денежные средства и внести их на специальный защищенный счет якобы его персонального менеджера.

«Будучи обманутым неустановленными лицами, житель Подольска снял с принадлежащего ему счета денежные средства в сумме 1,3 миллиона рублей, после чего, действуя по указанию мошенников, прибыл в отделение АО «Альфа Банка», где через банковский терминал внес все деньги на указанный мошенниками банковский счет. Мошенники распорядились деньгами по своему усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб пострадавшему в особо крупном размере», – сказала Григорян.

По ее словам, по данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление, и на возврат похищенного. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Подольской городской прокуратуры.