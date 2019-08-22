РИАМО - 22 авг. К концу этого года Московская биржа запустит индекс цен на столичную недвижимость и фьючерсы на него, пишет в четверг газета «Ведомости».

«Индекс будет показывать стоимость квадратного метра жилья, а рассчитываться – на базе ипотечных сделок Сбербанка, крупнейшего игрока на рынке ипотеки. В 2018 году он выдал 56,3% всей ипотеки в России», – отмечается в сообщении.

Индекс будет рассчитываться еженедельно, биржа и банк совместно дорабатывают методологию расчета. Уже известно, что будет учитываться только «вторичка», из расчета также исключена элитная недвижимость.

В итоговый перечень войдут более 100 признаков: информация о характеристиках дома (год постройки, материал стен), помещения (количество комнат, общая площадь) и местоположения (район, близость метро, наличие парков).

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