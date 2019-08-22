РИАМО – 22 авг. В Москве в возрасте 88 лет скончался российский вулканолог с мировым именем, профессор Сергей Федотов, сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН).

О кончине ученого стало известно 20 августа.

«На 89-м году жизни скончался известный российский ученый-геофизик, сейсмолог и вулканолог с мировым именем, доктор физико-математических наук, профессор, академик Сергей Александрович Федотов – директор Института вулканологии ДВНЦ АН СССР и Института вулканологии ДВО РАН с 1971 по 2004 годы», – говорится в сообщении.

В некрологе, опубликованном на сайте, поясняется, что академик скончался в Москве после тяжелой болезни.

Коллектив института выразил глубокие соболезнования родным и близким ученого.