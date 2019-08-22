РИАМО - 22 авг. Две зоны покрытия сетями связи 5G появятся в «Москва-Сити» и на Воробьевых горах в районе смотровой площадки МГУ, их запустит «Мегафон», пишет в четверг газета «Известия».

Связь пятого поколения в зонах покрытия заработает 23 августа на частоте 28 гигагерц. Об этом изданию сообщил представитель «Мегафона» Юрий Нехайчук. Сколько продлится тестирование оборудования, пока не известно.

«По решению госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), выделившей операторам на тест эти диапазоны, итоги исследования должны быть представлены к сентябрю 2020 года. Но тестировать 5G-частоты можно будет и дальше — до августа 2021-го», — говорится в сообщении.

В Москве могут появится и другие зоны 5G. «Вымпелком» намерен запустить пилотную зону до конца года. Оператор планирует протестировать оборудование в нескольких регионах России и открыть в Сколково центр, где опробует оборудование вместе с другими компаниями.

МТС собирается открыть девять площадок покрытия 5G в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. представитель оператора Алексей Меркутов рассказал, что компания будет работать на высоких (свыше 24,25 гигагерц) частотах, а также в диапазоне 4,4–4,99 гигагерц, который в июле ей выделила ГКРЧ.

Ранее представители сотовых операторов говорили о том, что частота 28 гигагерц не подходит для больших зон покрытия городов, только для точечного подключения, например, аэропортов, вокзалов, бизнес-центров.

В качестве альтернативы можно использовать частоты 4,4–4,99 гигагерц и 3,4–3,8 гигагерц. Но на рынке нет оборудования, поддерживающего 4,8–4,99 гигагерц. А диапазон 3,4–3,8 гигагерц, который используют для сетей пятого поколения во многих странах, в России занят Минобороны, которое ранее порекомендовало повременить с использованием этих частот для 5G, с чем согласился Владимир Путин.

Руководитель проектов «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин отметил, что полное освобождение частоты 3,4-3,8 гигагерц по всей России за несколько лет — это неподъемная задача. Но компромисс вполне достижим. Отдельные полосы радиочастот в городах-миллионниках могут быть найдены за счет выноса средств спутниковой связи за их пределы, перевода спутникового оборудования на другие частоты, применения специальных фильтров и прочее.

Ранее компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.