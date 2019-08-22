РИАМО - 22 авг. С начала 2019 в систему-112 поступило более 1 тысячи вызовов от людей, имеющих нарушения слуха и речи, прием обращений от таких граждан ведется с лета 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Самыми частыми обращениями от людей с проблемами слуха и речи являются те, что связаны с консультационной и медицинской помощью. В случае поступления подобного вызова к работе подключается сурдопереводчик, который выступает посредником между врачом и заявителем.

«Также операторы-сурдопереводчики удаленно помогают людям с нарушениями слуха и речи в общении с сотрудниками банков, многофункциональных центров и других организаций», - отмечается в сообщении.

Обратиться в систему-112 люди с нарушениями могут с помощью программы Skype, позвонив абоненту под именем «Help112mo». Также обратиться за помощью люди с нарушениями слуха могут прямо в приложении системы-112. Кроме того, можно написать SMS-сообщение на номер 112.

Сурдопереводчики есть в каждой смене, поэтому заявки от люди с нарушениями слуха и речи обрабатываются в круглосуточном режиме.