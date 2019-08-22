РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 авг. В микрорайоне Силикат Котельников в четверг пройдет концерт, посвященный Дню флага России, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

День государственного флага Российской Федерации отмечается в стране с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ. Сотрудники всех МФЦ Подмосковья будут проводить акцию по раздаче значков в виде триколора в течении нескольких дней.

«Концерт с участием творческих коллективов культурного комплекса «Котельники» пройдет 22 августа в микрорайоне Силикат. Начало в 18:00», – говорится в сообщении.

Праздничная программа пройдет на площади у дома культуры по адресу: микрорайон Силикат, дом №32.