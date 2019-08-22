РИАМО – 22 авг. В космическое пространство запустили робота с человеческими повадками по имени Федор, созданный магнитогорскими конструкторами «космонавт» уже успел поздравить соотечественников с Днем флага, который празднуется в четверг, сообщает kp.ru.

«Ракета с необычным космонавтом стартовала с космодрома «Байконур» ранним утром 22 августа. Федор, подражая Юрию Гагарину, сказал: «Поехали!». Андроид отправился в полет в специальных «варежках» и с российским флагом в руке», – отмечается в материале.

Андроид пробудет на МКС примерно две недели. Его «родителями» стали магнитогорские конструкторы. Федор настолько самостоятелен, что делится своими мыслями на странице в Twitter. Ранее он с легкостью освоил навыки блогера.

В аккаунте Федора уже появилась первая запись - робот отчитался о проделанной работе.

«Первая часть летных испытаний прошла в соответствии с полетным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе бортовых систем корабля. Корабль находится на расчетной орбите. Все штатно», – пояснил андроид.

Ему предстоит испытать антропоморфные системы в космосе, то есть Федор проверит, как ведут себя в космосе андроиды.