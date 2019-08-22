РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. Образовательные учебные заведения городского округа Люберцы готовы к началу учебного года на 100%, сообщила начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина.

«Все учебные заведения, входящие в сеть образовательных организаций округа, в День знаний готовы принять детей и начать полноценную работу. 2 сентября свои двери распахнут 45 школ, 52 детских сада и 5 учреждений дополнительного образования – всего 101 организация», – сказала Бунтина.

Она уточнила, что в пяти учебных заведениях продолжаются ремонтные работы, которые будут завершены до 25 августа.

По словам Бунтиной, укомплектованность педагогическими кадрами и приобретение учебников также является неотъемлемой частью подготовительного процесса школ и детсадов к новому учебному году.