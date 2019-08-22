РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В подмосковном Подольске ранее судимый гражданин Армении получил три года колонии строгого режима за хранение наркотического средства, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник Подольского прокурора Маргарита Тарасова.

В феврале 2019 года сотрудники полиции задержали ранее судимого гражданина Армении с наркотическим средством. Подсудимый вину свою не признал, ссылался на то, что он нашел наркотик.

«Подольский городской суд, исследовав в совокупности все доказательства, пришел к выводу о виновности подсудимого и вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина Армении по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере». Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – сказала Тарасова.

По ее словам, уголовно наказуемы действия лица, связанные с незаконным владением наркотическими средствами или веществами, в том числе для личного потребления. Например, содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах. При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство.