РИАМО - 22 авг. Посетители авиасалона МАКС-2019 смогут добраться до места проведения выставки в Жуковском на электропоездах и бесплатных автобусах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для транспортного обслуживания посетителей авиасалона выделено 174 бесплатных автобусов АО «Мострансавто». На пригородном сообщении назначены дополнительные электропоезда и сокращены интервалы движения поездов до 5-12 минут. С 27 августа бесплатные автобусы будут курсировать от платформы «Отдых», а с 30-го августа пассажиры смогут доехать на автобусах от платформы «42-й километр», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что для посетителей, которые приедут на личном автомобиле, будут организованы две парковки на 19,5 тысяч мест.

Автобусы будут перевозить посетителей с 08:00 до 20:00. Интервалы движения составят около 20 минут. Узнать такой транспорт можно будет по специальной табличке с фирменной надписью авиасалона.

С 27 по 29 августа автобусы «Мострансавто» будут перевозить посетителей выставки по трем маршрутам: платформа «Отдых» – выставочный комплекс; проходная №1 – выставочный комплекс; стоянка на приангарной площади ЛИИ имени М.М. Громова – выставочный комплекс. А с 30 августа по 1 сентября добавится еще четыре маршрута: платформа «42-й километр» – Илюшенские проходные, улица Лацкова – КПП 1, автостоянка аэропорта «Быково» – выставочный комплекс, парковка на ОАО «ЭМЗ имени Мясищева» – выставочный комплекс.

На выходных на пригородном сообщении увеличится парность поездов на Казанском направлении. От Казанского вокзала до платформы «Отдых» можно доехать за 57 минут, от Казанского вокзала до платформы «42-й километр» – за 1 час и 2 минуты. А 31 августа и 1 сентября на время проведения международного авиакосмического салона «МАКС-2019» назначена остановка «Отдых» для экспрессов 7041, 7042, 7043, 7044.

Парковку для личного транспорта гостей организуют на территории бывшего аэропорта «Быково». Она будет рассчитана на 12 тысяч мест. Кроме того, на территории самого авиасалона будет организована парковка на 7,5 тысяч мест. Для заезда нужно иметь при себе талон на парковку и автопропуск. Талон на парковку и билет на мероприятие можно купить в кассах в Москве и Жуковском. Подробнее на сайте авиасалона.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований. На аэродроме Раменское посетителей ожидают новинки техники, исторические самолеты, авиашоу и интересная деловая программа. Почетное место в экспозиции займет стенд корпорации Airbus, которой в мае исполнилось 50 лет.