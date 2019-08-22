РИАМО - 22 авг. В Подмосковье с начала этого года собственникам, которые не обрабатывают свои сельскохозяйственные земли, начислили налоги на сумму более 70 миллионов рублей, сумма взысканных штрафов составила порядка 40 миллионов рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он напомнил, что к неиспользуемым землям сельскохозяйственного назначения применяются увеличенные налоговые ставки. Кроме того, на собственников накладываются штрафы. Систематическое неиспользование участка приводит к его принудительному изъятию и реализации с публичных торгов. В частности, такие инциденты были в городских округах Дмитровский и Истра.

«После проверок в ряде случаев собственники сами начинают обрабатывать землю. Бывает, отдают в аренду или продают свои участки аграрным предприятиям», - отметил Разин.

По его словам, ежегодно в Подмосковье в оборот вовлекается порядка 50-60 тысяч гектаров сельхозземель, аналогичный план Минсельхозпрод поставил и на 2019 год. В результате этой работы 85-86% всех сельхозземель на территории Московской области будут активно использоваться в аграрном бизнесе.

Всего с 2013 года в сельхозоборот вовлекли 360 тысяч гектаров земель в Подмосковье. Общая площадь участков сельскохозяйственного назначения в Московской области составляет около 1 миллиона гектаров.