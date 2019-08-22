РИАМО – 22 авг. Максимальная температура в столице в прошедшую среду составила плюс 25,9 градуса, это меньше рекорда для 20 августа, когда этот день стал самым теплым с начала месяца, сообщил РИАМО в четверг сотрудник центра погоды «Фобос».

«Вчера (21 августа – ред.) максимальная температура воздуха составила 25,9 градуса. Сегодня, по нашим прогнозам, ожидается от 24 до 26 градусов», – отметил собеседник агентства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила РИАМО, что вторник, 20 августа, стал самым жарким днем в Москве с начала месяца, когда столбик термометра поднялся до 28,6 градуса.