РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В микрорайоне Климовск Подольска начался ремонт дороги вдоль старого кладбища на улице Садовой, в ходе которого положат асфальт на площади 1 190 квадратных метров, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядная организация «А-Строй» 21 августа приступила к работам по ремонту дороги вдоль старого кладбища на улице Садовой в микрорайоне Климовск», – говорится в сообщении.

Общая площадь нового асфальтового покрытия составит 1 190 квадратных метров, также укрепят обочины площадью 209 квадратных метров.