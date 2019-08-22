РИАМО – 22 авг. В столичном парке «Усадьба Люблино» появится шахматный павильон, в оформлении наружного фасада будут использованы декоративные панели из лиственницы, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории. Общая площадь благоустройства составляет более 36 гектаров.

«Новый павильон появится в центральной части парка. Его монтаж осуществляется по просьбам жителей. В настоящий момент ведется подготовка основания для будущего сооружения. Затем с помощью металлоконструкций сформируют конструктив самого шахматного павильона. После приступят к внутренней и внешней отделке», – отмечается в сообщении.

В оформлении наружного фасада будут использованы декоративные панели из лиственницы. Применение материалов из натурального дерева позволит не только придать объекту эстетичный и изящный вид, но и вписать его в природный ландшафт усадьбы. Кроме того, этот материал применялся в отделке остальных объектов парка, таким образом, они все будут оформлены в едином стиле.

«Площадь шахматного павильона составит более 200 квадратных метров. Его внутреннее пространство поделят на две зоны: летнюю и зимнюю, а между ними разместится площадка, стилизованная под шахматную доску, где можно будет проводить разнообразные выставки. Площадь помещения для игры в шахматы в зимний период составит более 120 «квадратов». В нем планируется установить пять столов с удобными лавочками по бокам. Помещение оборудуют системами электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования», – подчеркивается в материале.

Для того, чтобы придать павильону аккуратную форму квадрата, его обнесут своеобразной летней верандой. Ее частично накроют навесом, который защитит от осадков, под ним поставят семь столов для игры в летний период. Здесь можно будет просто поиграть в шахматы или провести турнир на свежем воздухе. Если шахматная партия растянется до позднего вечера, то не обязательно ее прерывать, в павильоне предусмотрено освещение.

На территории «Усадьбы Люблино» уже завершено обустройство большой площадки с круговыми качелями. Помимо этого, в парке появились шесть детских площадок и две спортивные зоны. Также здесь обустроена новая лодочная станция, а еще павильон для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе свадеб.

В ходе благоустройства для каждой категории гостей усадьбы созданы свои функциональные и полезные места проведения досуга. Открыть парк для посетителей планируется уже в этом году.