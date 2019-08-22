РИАМО - 22 авг. Уголовное дело возбудили в столице по факту покушения на убийство мужчины на Касимовской улице, пострадавшего пытались сжечь заживо, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», - говорится в сообщении.

Днем 21 августа около жилого дома по Касимовской улице в Москве местный житель в ходе ссоры с незнакомым мужчиной, возникшей из-за личной неприязни, решил совершить убийство оппонента с особой жестокостью - путем сожжения заживо.

Злоумышленник взял пластиковую канистру, наполненную легковоспламеняющейся жидкостью, облил потерпевшего, после чего поджег. В результате этого пострадавший получил ожоги второй и третьей степени.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1982 года рождения. В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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