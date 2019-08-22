РИАМО - 22 авг. Из-за холодного лета в этом году в Подмосковье не удастся увеличить сборы урожая зерновых, в овощеводстве ситуация не настолько критична, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«К сожалению, на полевые рекорды мы в этом году рассчитывать не можем. Планируем достичь показателей прошлого года, но это с учетом увеличения посевной площади на 25 тысяч гектаров. Напомню, в 2018 году собрали 369,3 тысячи тонн зерновых», - сказал Разин.

Он пояснил, что аграриям были нужны дожди в июне, когда зерновые культуры активно развивались, и теплые сухие дни в июле и августе, во время сбора урожая.

«Сейчас, когда пришло время массовой уборки, в поле сыро. Надеемся на увеличение количества сухих дней, чтобы собрать урожай», - добавил Разин.

По его словам, холодные июль и август благоприятно сказались на урожае картофеля и капусты, а вот моркови не хватило осадков в первой половине лета. В целом в сфере производства овощей ситуацию нельзя назвать критической.

Ранее Разин сообщал, что лидерами по сборам зерновых являются аграрии городских округов Серебряные Пруды, Зарайск и Луховицы.