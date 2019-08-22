РИАМО - 22 авг. В Москве с начала 2019 года пятеро водителей каждый по пять раз попались на нарушении правил парковки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Машины были припаркованы с нарушением на улице Верхние Поля, Пресненской набережной, Новоясеневском проспекте и в других местах.

«Каждый из этих пяти автомобилистов как минимум три раза парковался там, где в прошлый раз у него эвакуировали машину, а кое-кто – и все пять раз. Помимо штрафа за парковку в неположенном месте, этим водителям приходится также тратить время и деньги для того, чтобы забрать авто со спецстоянки», — говорится в сообщении.

Сотрудники АМПП просят водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковаться только в разрешенных местах. Неправильно припаркованный автомобиль мешает пешеходам и другим автомобилистам.

Перемещение машин происходит по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ.