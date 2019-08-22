РИАМО - 22 авг. В течение этого года в Подмосковье намерены принять региональный закон о пчеловодстве, который позволит вывести из тени предпринимателей данной сферы, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«(Закон о пчеловодстве появится – ред.) в этом году. Конечно, мы будем его дорабатывать, вносить коррективы. Порядок в этой отрасли, безусловно, нужен», - сказал Разин.

Он отметил, что отрасль пчеловодства в Подмосковье представлена в основном личными подсобными хозяйствами. Разин также подчеркнул необходимость регистрации пчелиных семей в управлении ветеринарии Минсельхозпрода.

«Продукты пчеловодства пользуются спросом у жителей. Важно и то, что наличие пчел существенно увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур», - заключил Разин.

Ранее он сообщил, что подмосковному пчеловоду Григорию Глушенкову оказали поддержку для развития производства в виде гранта на сумму 1,5 миллиона рублей. Такой подарок пчеловод получил в день Медового спаса.