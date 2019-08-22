РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 авг. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Дзержинского с 14 по 21 августа приняли более 1,5 тысячи обращений, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДДС Дзержинского.

С 14 по 21 августа 2019 года МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало ежедневно.

«Всего было принято 1 518 вызовов, из них в ЕДДС поступило 890 вызовов, а в систему 112 – 628 вызовов», – говорится в сообщении.

Один вызов поступил по вопросам пожарной охраны, 46 вызовов – в полицию, 112 – в службу скорой медицинской помощи, 3 – в аварийную службу газовой сети.

Всего на прошлой неделе зафиксировали более 170 вызовов, которые влияли на снижение качества работы ЦОВ ЕДДС – автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, справочные. Было также еже 295 вызовов, которые не требовали реагирования.