РИАМО - 21 авг. В подмосковном Краснознаменске намерены облагородить Голубиную площадь, все работы по контракту должны быть завершены до 31 октября, сообщается на портале госзакупок.

Источником финансирования работ по формированию современной городской среды в части благоустройства общественной территории выступит бюджет городского округа Краснознаменск. Аукцион состоится 28 августа, подать заявки на участие можно до 09:00 27 августа.

Проект предусматривает демонтажные и подготовительные работы, замену старого и установку нового наружного освещения, обустройство проездов, тротуаров и площадок. Кроме того, в закупку входит комплексное озеленение территории и установка малых архитектурных форм. Также на площади должны установить видеонаблюдение и обеспечить интеграцию в систему «Безопасный регион».

Начальная (максимальная) цена данной закупки составляет более 37,7 миллиона рублей.

Площадь находится по адресу: Краснознаменск, проспект Мира, 10А. Работы начнутся сразу после заключения контракта.