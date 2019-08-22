РИАМО - 22 авг. Постоянная модернизация позволяет агропромышленному комплексу Подмосковья стремительно развиваться, сегодня отрасль сделала громадный шаг вперед по сравнению с советским временем, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Средняя урожайность не самого передового современного (подмосковного – ред.) хозяйства сопоставима с показателями, за которые в советское время присваивали звание Героя Социалистического Труда. Вообще несколько десятков лет назад в Подмосковье даже речь не шла о производстве пшеницы. Сегодня в регионе производят порядка 300 тысяч тонн продовольственного зерна», - сказал Разин.

Он отметил, что цифровизация способствует увеличению инвестиций в сферу аграрного бизнеса.

«В июле мы принимали французскую делегацию на Дмитровском молочном заводе. Наших иностранных партнеров впечатлили технологии и оборудование. Ряд новшеств они увидели впервые именно в России. Особенно они отметили линию производства творожных сырков», - добавил министр.

Цифровизация аграрного бизнеса - задача федерального уровня. Ведомственный проект министерства сельского хозяйства РФ «Цифровое сельское хозяйство» направлен на внедрение в традиционный аграрный бизнес новых технологий, повышающих урожайность и эффективность использования земли. Цель программы – к 2024 году в два раза повысить производительность труда в сельском хозяйстве и снизить себестоимость производства продукции на 40%.