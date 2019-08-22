РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. В поселке Томилино подмосковных Люберец накануне сгорел автомобиль, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Двадцать первого августа в 1:01 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Гаршина.

«В 1:17 ликвидация (возгорания-ред). Пострадавших нет»,- говорится в сообщении.

В тушении участвовали две единицы техники и семь человек.