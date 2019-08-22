РИАМО - 22 авг. Систематическая борьба с борщевиком Сосновского приведет к сокращению пораженных территорий в Подмосковье на 80-90% за пять лет, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Еще три-четыре года программа (по борьбе с борщевиком – ред.) точно будет работать на территории всего Подмосковья. Сейчас порядка 30 тысяч гектаров земель поражены борщевиком Сосновского. Через пять лет этот показатель должен быть сокращен на 80-90%», - сказал Разин.

Он пояснил, что семена сорняка, попавшие в почву, могут сохранять жизнеспособность до пяти лет. Основная задача программы заключается в пресечении массового распространения этого растения.

«Это не только вовлечение сельхозземель в оборот, но и обработка обочин дорог, границ населенных пунктов. Важно уничтожать борщевик и на частных землях. В прошлом году действовала субсидия для землепользователей, ведущих активную борьбу с растением. В этом году безответственные хозяева участков уже получают штрафы», - подчеркнул Разин.

Так, с начала 2019 года с землевладельцев в регионе взыскали около 12 миллионов рублей, больше всего штрафов за борщевик наложили в городском округе Клин.

Борщевик Сосновского – опасное растение. При попадании на кожу сок борщевика уничтожает защиту от ультрафиолета, в результате чего на солнце возникает серьезный ожог. При попадании в пищу борщевик вызывает отравления.