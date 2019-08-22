РИАМО - 22 авг. В середине июля у сурикатов в Московском зоопарке родились детеныши, сейчас они активно исследуют окружающий мир и осваиваются среди своих многочисленных сородичей, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

«Вес малышей не превышает 60 граммов, однако это нисколько не мешает им неутомимо сновать по вольеру и нырять в песок», – отмечается в сообщении.

Первые две недели жизни детеныши провели в теплой норе под защитой матери. Ей самой еду приносили другие сурикаты, однако мать не подпускала сородичей к новорожденным. Только когда у малышей открылись глаза, самка вывела их на поверхность. А отпускать их от себя она стала только недавно.

«Сейчас, когда маленькие сурикаты достаточно окрепли, заботливая мать позволяет им проявлять самостоятельность, свободно бегать по вольеру и общаться с другими членами группы», – дополняется в материале.

У сурикатов в воспитании потомства принимают участие несколько старших самок. Они следят за тем, чтобы с детенышами все было в порядке, кормят их, а также помогают выработать необходимые для жизни суриката навыки – научиться копать и охотиться.

Потомство в группе сурикатов обыкновенно приносит только одна самка – та, которая занимает доминирующую позицию. Именно ей подчиняются все остальные, также она следит за дисциплиной в группе и участвует в разрешении конфликтов. От работы такая самка «отлынивает», но имеет право выбирать самые лакомые кусочки еды.

Сейчас группу сурикатов в Московском зоопарке, состоящую их 19 особей, возглавляет взрослая 10-летняя самка. Доминирующую позицию она удерживает уже более четырех лет. Она регулярно приносит потомство, которое затем отдает на воспитание другим членам группы. Самка родилась в Московском зоопарке в 2009 году, а вот ее родители были привезены годом раньше из ЮАР.

В зимнее время сурикаты живут в теплом вольере в павильоне «Копытные Африки», где поддерживается высокая температура. Сейчас за сурикатами можно понаблюдать в открытом вольере у павильона «Копытные Африки».

«Зверьки максимально активны в утреннее и дневное время, а вот с наступлением сумерек они скрываются в своих норах. Все лето они проводят за строительством разветвленной системы подземных ходов, а зимой, когда у них нет возможности глубоко копать в вольере, сурикаты устраивают всевозможные игры, состязаются друг с другом в ловкости, проворстве и силе», – резюмируется в материале.