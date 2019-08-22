РИАМО - 22 авг. В Одинцове арестован житель Королева, его подозревают в квартирных кражах на четыре миллиона рублей, похищенные ценности он хранил в месте проживания, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

Задержанный, 38-летний мужчина, неоднократно судим. Следствие установило, что при грабеже подозреваемый проникал в квартиры, подбирая ключи и взламывая личинки замков входных дверей, после чего забирал оттуда денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, меховые изделия, иконы и другие ценные вещи.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили автомобиль, на котором правонарушитель приезжал на место совершения преступления, после чего оперативники задержали самого подозреваемого по месту жительства», – отметил собеседник агентства.

Полицейскими установлена причастность злоумышленника к 15 эпизодам противоправной деятельности на территории Одинцовского городского округа. Общая сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого на территории муниципалитета.

Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Одинцовское», при поддержке бойцов «СОБР» Росгвардии.