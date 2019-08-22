РИАМО - 22 авг. В подмосковном Одинцове разыскали и задержали мужчину, который путем взлома квартир похитил у жителей деньги, а также ценные иконы, ювелирные изделия, часы и меха на общую сумму порядка 4 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемый, 38-летний житель Королева, в прошлом был неоднократно судим. По записям со скрытых камер следователи выяснили, на какой машине злоумышленник приезжал по адресам квартир, которые грабил. Также они определили, как вор попадал в чужое жилье - выяснилось, что он подбирал ключи и взламывал личины замков.

«Полицейскими установлена причастность злоумышленника к 15 эпизодам противоправной деятельности на территории Одинцовского городского округа», — говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого на территории муниципалитета.

Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Одинцовское», при поддержке бойцов «СОБР» Росгвардии.

В июле на территории Одинцовского городского округа задержали трех уроженцев Закавказья, которых подозревали в совершении серии краж. Злоумышленники вскрывали монтировкой оконные рамы в домах на территории элитных коттеджных поселков. Общая сумма награбленного составила 1,7 миллиона рублей. При обысках в местах проживания мужчин обнаружили часть украденных ценностей.