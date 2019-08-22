РИАМО - 22 авг. Акция «Ночь кино» в Подмосковье 24 августа пройдет на 270 площадках, что более чем в два раза больше, чем в 2018 году, в рамках акции бесплатно покажут три современных отечественных фильма, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В Московской области к участию в акции заявлено 270 площадок в 58 муниципалитетах региона, что более чем в два раза превышает количество участников события прошлого года», — сказал представитель «Мособлкино».

Акция пройдет на 178 закрытых и 92 открытых площадках: в кинотеатрах, зрительных залах домов и дворцов культуры, концертных залах и культурных центрах, музеях, библиотеках, парках.

В «Ночь кино» покажут три современных отечественных фильма, которые победили во всероссийском интернет-голосовании: российско-сербскую драму «Балканский рубеж», семейное фэнтези «Домовой» и комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Показ картин начнется в 20:00.

В 2019 году «Ночь кино» пройдет более чем на 3,5 тысячах площадок во всех регионах России. Это является рекордным показателем для акции за все время ее проведения.

В Подмосковье акцию курируют министерство культуры Московской области и «Мособлкино». За четыре года количество участников в регионе увеличилось в 10 раз.