РИАМО - 22 авг. Около 20% сельскохозяйственных территорий в Подмосковье обрабатывается техникой, которая оснащена GPS-оборудованием, это позволяет аграриям экономить до 30% топлива, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Ряд подмосковных хозяйств уже внедрил системы точного земледелия. Порядка 20% территорий обрабатывает техника, оснащенная GPS-оборудованием. В перспективе показатель следует увеличить до 100%», - сказал Разин.

По его словам, технологии точного земледелия позволяют аграриям сократить расходы на топливо, экономия составляет до 30%. Кроме того, с помощью GPS-оборудования ведется мониторинг выполнения механизаторами технологических процессов. Контроль дает возможность минимизировать затраты на минеральные удобрения и семена, а также повысить урожайность.

«В перспективе специалисты министерства тоже будут иметь доступ к системе мониторинга сельхозтехники подмосковных хозяйств. Таким образом мы сможем применять риск-ориентированный подход, не тратя время на выездные проверки», - отметил Разин.

Министр напомнил, что с марта 2019 года в Подмосковье аграриям субсидируют часть затрат, связанных в том числе и с приобретением GPS-оборудования для сельхозмашин.

Цифровизация аграрного бизнеса - задача федерального уровня. Ведомственный проект министерства сельского хозяйства РФ «Цифровое сельское хозяйство» направлен на внедрение в традиционный аграрный бизнес новых технологий, повышающих урожайность и эффективность использования земли. Цель программы – к 2024 году в два раза повысить производительность труда в сельском хозяйстве и снизить себестоимость производства продукции на 40%.