РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В подмосковном Подольске планируют открыть первый в Подмосковье дом «Юнармии» на базе Быковской школы, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На днях ,19 августа, состоялось очередное заседание регионального штаба «Юнармии». На заседание присутствовали руководитель подольского штаба Евгений Лукошников и, в качестве докладчика, пресс-секретарь подольского штаба Иван Теслюк.

«Было рассмотрено 11 вопросов, по итогам которых вынесено решение - на базе Быковской школы создать один из двух первых домов «Юнармии» в Московской области. Выбор не случаен - Быковская школа имеет всю необходимую инфраструктуру, опыт и оборудование для организации соревнований и образовательных семинаров», - говорится в сообщении.

Также в ходе заседания было решено создать рабочую группу, проработать положение и внести необходимы коррективы в существующую систему рейтингования штабов «Юнармии». По итогам первого полугодия отделение городского округа Подольск находится на втором месте в рейтинге.