РИАМО - 22 авг. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в четверг отменили и задержали 52 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, на данный момент в аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, еще два отменены. В воздушной гавани «Домодедово» задержали 32 рейса, отменили два. Меньше всего изменений в расписании у «Шереметьева» - здесь зафиксировано лишь три задержки рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.