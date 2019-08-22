РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД будут проверять соблюдение правил дорожного движения пешеходами до 25 августа, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

За 7 месяцев 2019 года на автодорогах, обслуживаемых ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, произошло 69 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 77 человек и погибло 6 человек. Лидирующее место среди ДТП занимают наезды на пешеходов.

«ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск до 25 августа проводит оперативно профилактическое мероприятие «Пешеход». В рамках мероприятия внимание будет уделено таким нарушениям как непредставление преимущества пешеходам водителями транспортных средств, нарушение ПДД пешеходами, стоянка автомобилей на тротуарах и пешеходных дорожках и другим», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что пешеходам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.