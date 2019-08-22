РИАМО - 22 авг. Небольшие фермерские хозяйства в Подмосковье развиваются почти в два раза быстрее, чем крупные предприятия, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«У фермеров в Подмосковье большие перспективы роста. Здесь, помимо производства продуктов, активно развивается сфера сельскохозяйственного туризма. И если говорить о темпах роста, то у фермеров они почти в два раза выше, чем у крупных предприятий», - сказал Разин.

Он отметил, что владельцы небольших аграрных предприятий, как правило, бережно относятся к территориям, на которых живут и работают. В ряде случаев сельскохозяйственные предприятия становятся меценатами в своем селе: вкладывают средства в развитие социальной и культурной сфер.

«Главное, чтобы потребитель продолжал их поддерживать. Устойчивый спрос позволяет производителям дальше развиваться», - добавил Разин.

По его словам, подмосковная сельхозпродукция широко представлена в магазинах Московского региона. Министр также призвал покупателей делать выбор в пользу местных производителей.

«Если говорить о товарах с маркировкой «эко» и «био», европейские стандарты предъявляют требования не только к сырью и способам его переработки. Такие продукты должны быть произведены не дальше, чем в 100 километрах от места их продажи. В Подмосковье десятки брендов производят молоко, его продают и в федеральных сетях, и на локальных рынках. Покупать при этом привозные товары странно», - резюмировал Разин.

В августе на сыроварне Олега Сироты в подмосковном городском округе Истра прошел масштабный фестиваль «Сыр Пир Мир». Мероприятие объединило более 300 фермеров из 44 регионов России, а также 130 тысяч гостей. По словам одного из участников фестиваля, сыровара из Псковской области Анвара Зуфарова, в Московской области власти создали уникальные условия для сыроваров и таким образом привлекают на свои площадки лучших российских фермеров.