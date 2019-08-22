РИАМО - 22 авг. В четверг планируется завершить откачку топлива из самолета Airbus, который остается в поле на территории подмосковного Раменского округа после аварийной посадки, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В минувшие сутки специалисты подняли на пневматических подушках фюзеляж самолета для доступа к топливной системе. Было откачено 6,2 тонны топлива с нарастающим итогом в 11 тонн.

«На четверг запланировано: завершение откачки топлива; демонтаж левого двигателя самолета; закачка пены в топливные баки (расположены в крыльях самолета) для безопасного демонтажа крыльев», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, сегодня проведут подготовительные работы для демонтажа фюзеляжа с целью последующей доставки его частей на склад. Также на месте продолжат работу комиссия МАК и техническая служба «Уральских авиалиний».

Пятнадцатого августа самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя птиц. Погибших в результате ЧП нет, за медпомощью обращались 76 человек.