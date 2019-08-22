РИАМО - 22 авг. В Подмосковье власти субсидируют покупку роботов при реконструкции животноводческих ферм, такое оборудование способно отслеживать здоровье животных и качество молока, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, внедрение новых технологий повышает качество обслуживания животных. Однако пока роботизация ферм в Подмосковье не стала массовой. Так, в крупных холдингах используют системы доения карусельного или параллельного типов, применение робототехники имеет смысл в небольших хозяйствах, где содержится до 300-400 голов крупного рогатого скота.

«Как правило, у них (небольших хозяйств – ред.) нет возможности снабдить все этапы производства специалистами, и эту работу выполняют машины. Современные роботы могут считывать показатели состояния здоровья животного, что позволяет вовремя предупредить развитие заболеваний вымени. Кроме того, роботы анализируют качество молока перед тем, как оно поступает в танки для дальнейшей переработки», - сказал Разин.

Он добавил, что в Московской области предусмотрена компенсация до 50% затрат на приобретение роботов при реконструкции ферм. Данной мерой поддержки воспользовались АО «Зеленоградское» и ООО «Акатьевский».

«Судя по мировым трендам, процент предприятий аграрного бизнеса, применяющих роботов, будет увеличиваться. При этом нельзя сказать, что будущее только за ними. За любой машиной стоят специалисты, которые с ней работают: обслуживают, создают программы», - заключил Разин.

Ранее он сообщал, что за первое полугодие 2019 года производство молока в подмосковных сельхозпредприятиях составило 349 тысяч тонн, что на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.