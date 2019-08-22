РИАМО – 22 авг. В столичных парках работают свыше 70 воркаут-площадок с брусьями, турниками и другими спортивными снарядами, заняться гимнастикой на свежем воздухе можно в 34 зеленых зонах, в частности, в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», Сиреневом саду, парках «Музеон», «Фили», «Северное Тушино» и других, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Рекордсменом по числу спортивных площадок является парк «Сокольники» – там оборудовано 16 мест для уличной гимнастики. Во многих зонах отдыха на воркаут-площадках можно не только позаниматься самостоятельно, но и принять участие в групповых тренировках, которые проходят под руководством профессиональных инструкторов», – сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

На территории Воронцовского парка расположены две воркаут-площадки, которые работают круглосуточно. Первая гимнастическая зона находится на Северной аллее у храма Живоначальной Троицы, вторая – у Большого пруда со стороны стелы. Посетить мастер-классы по рукопашному бою можно на первой площадке с 11:00 до 12:30 по субботам и с 13:00 до 14:00 по воскресеньям.

Занятия по классическому боксу проводятся каждую субботу с 10:00 до 11:00, а по тайскому боксу – с 19:00 до 20:00 и с 20:00 до 21:00 по пятницам.

В парке искусств «Музеон» площадка с турникетами и брусьями обустроена недалеко от памятника Дзержинскому рядом с куполом Alpbau. Она также открыта для посетителей круглосуточно. Каждый понедельник и пятницу в 20:00 здесь начинаются групповые тренировки по легкой атлетике. А в 08:00 по вторникам проходят занятия силовой аэробикой.