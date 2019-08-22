РИАМО - 21 авг. Деловой и культурный центр «Костино», расположенный в подмосковном городском округе Королев, собирается закупить 15,6 тысячи 3D-очков, сообщается на портале госзакупок.

В материалах закупки отмечается, что речь идет об очках модели MDT T v3, которые должны иметь совместимость с пассивной 3D-системой круговой поляризации.

Закупку собираются провести у единственного поставщика. На 3D-очки готовы потратить 382,2 тысячи рублей.

Деловой и культурный центр «Костино» является одним из крупнейших дворцов культуры в Московской области. Раньше он носил другое название — Дворец культуры имени В. И. Ленина. Сейчас на базе центра работает современный кинотеатр, для которого и закупают новые 3D-очки.