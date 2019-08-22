РИАМО – 22 авг. Пользователи проекта «Активный гражданин» проголосуют за самые неочевидные достопримечательности Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.

«Все, кто приезжают в Москву, знают про Красную площадь, Большой театр и ВДНХ. Но в столице есть достопримечательности, которые не найдешь в путеводителях. Интересно ваше мнение: что советуете посмотреть в своем районе?» – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Желающим поучаствовать в голосовании, которое проводит проект «Активный гражданин» и столичный комитет по туризму, достаточно указать округ и район, где они живут.

Затем горожане смогут предложить свои идеи касательно красивых, интересных и уникальных мест в своем районе, которые нельзя найти в стандартных путеводителях по Москве.

«Районный туризм формирует чувство гордости за то место, где живет человек. В отличие от традиционной модели туризма, в которой люди приезжают, чтобы увидеть достопримечательности, районный туризм оперирует впечатлениями, опытом попадания в привычную для местных жителей среду. Москвичи лучше кого-либо могут порекомендовать, в какой парк сходить, какой музей или выставку посетить. А применительно к своему району – выступать экспертами по секретным туристическим местам», – подчеркнул представитель столичного комитете по туризму.

Голосование продлится два месяца.