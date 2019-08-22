РИАМО - 22 авг. Шестерых человек, пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-9 в Подмосковье, доставили в Истринскую больницу в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По предварительной информации, в ДТП на трассе М-9 пострадали шесть человек, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Истринскую больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», – отмечается в сообщении.

В четверг в 05:25 на 69-м километре трассы М-9 «Балтия» рейсовый автобус направлением Псков – Москва съехал в кювет. Всего в автобусе находилось 16 человек. По информации ГУ МВД России по Московской области, травмы различной степени тяжести получили восемь человек.