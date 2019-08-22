РИАМО – 22 авг. В павильонах «Здоровая Москва» в городских парках медицинское обследование уже прошли свыше 250 тысяч человек, сообщается на сайте мэра столицы.

«В рамках первого этапа диспансеризации около 45 тысяч пациентов дополнительно посетили поликлиники по месту прикрепления. Традиционно женщины серьезнее подходят к вопросу заботы о своем здоровье. Они составляют 66% от общего числа посетителей медицинских павильонов. Сейчас в столице работает 46 павильонов «Здоровая Москва». Специалисты ведут прием ежедневно с 08:00 до 22:00 без перерывов», – говорится в сообщении.

Чтобы пройти обследование горожанину, прикрепленному к любой столичной поликлинике, достаточно предъявить паспорт. В противном случае будет нужен московский полис ОМС, а прикрепиться можно уже в павильоне.

«Все процедуры займут не больше часа. У посетителя проверят уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, возьмут кровь. Специалисты сделают ЭКГ и проведут другие исследования, предусмотренные на первом этапе диспансеризации», – разъясняется в материале.

В павильонах «Здоровая Москва» уже побывали некоторые политики, актеры, ведущие и певцы. Среди них Эдгард и Аскольд Запашные, Анна Семенович и Камиль Ларин.

Теперь по будням рядом с павильонами дежурят мобильные флюорографы. Узнать их расписание можно на сайте столичного департамента здравоохранения.

Кроме того, в 13 парках и скверах рядом с павильонами проходят мастер-классы по йоге, стретчингу и различным видам единоборств. Здесь же эксперты читают лекции о здоровом образе жизни, а в перерывах у администраторов можно взять инвентарь для подвижных игр.