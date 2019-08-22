РИАМО - 22 авг. Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье, в салоне находились 16 человек, восемь из них пострадали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня в 05:25 на 69-м километре М-9 «Балтия» в сторону Москвы произошло ДТП. Рейсовый автобус направлением Псков - Москва съехал в кювет. По предварительной информации, восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 16 человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС и врачи скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.