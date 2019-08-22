РИАМО – 22 авг. Жители и гости столицы совершили более 58 миллионов поездок на автомобилях для краткосрочной аренды за четыре года, при этом ежедневно машины арендуют примерно 140 тысяч раз, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Городская система каршеринга – это более 23 тысяч автомобилей разных операторов, гибкие тарифы и удобные услуги для клиентов. В последние годы пользователи все чаще берут машины напрокат. Так, 51 миллион поездок из 58 совершили в 2018–2019 годах. Ежедневно авто арендуют свыше 140 тысяч раз. Сделать это просто, быстро и удобно», – заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Проект «Московский каршеринг» заработал в сентябре 2015 года. Машины для краткосрочной аренды позволяют отказаться от личного авто. Их можно бесплатно оставить в зоне городской платной парковки. Кроме того, водители экономят собственные средства, ведь им не нужно содержать и ремонтировать автомобиль. Система каршеринга позволяет снизить загруженность дорог и парковок.

«Стоимость аренды в столице зависит от выбранной компании-оператора, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. В проект «Московский каршеринг» входят девять компаний, сдающих автомобили в краткосрочную аренду. Ожидается, что к 2020 году общее число машин операторов увеличится до 30 тысяч», – уточняется в сообщении.

Чтобы взять авто напрокат, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении оператора каршеринга и завести личный кабинет. В него следует загрузить копии паспорта и водительского удостоверения, а также привязать банковскую карту для оплаты услуги. Сервис краткосрочной аренды дополняет существующие виды городского транспорта и становится реальной альтернативой личному автомобилю.