РИАМО – 22 авг. Элементы печного убранства XVI века обнаружили археологи в центре Москвы, во время раскопок вблизи Гоголевского бульвара нашли около 500 фрагментов печных изразцов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Эти рисунки выполнены по сложной технологии, которая пришла в Россию во времена Петра I. После первого обжига плитку покрывали белой эмалью, а затем роспись наносили на сырую, а не на высохшую, как раньше, поверхность. Краски впитывались в эмаль, а затем, во время второго обжига, закреплялись на ней. Благодаря такой технике покрытие получалось прочным, а изображения – очень четкими. Правда, она требовала большого мастерства от художника, так как рисунок на сырой эмали исправить уже было невозможно. Кстати, такие изразцы стоили недешево, и позволить их себе могли только состоятельные люди», – сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Керамические изразцы расписаны в монохромной технике оксидом марганца по белой эмали, который и придает изображениям редкий пурпурный оттенок.

В землю осколки изразцов попали в результате перекладки печи одного из жилых домов.

По предположениям специалистов, это произошло в первой половине XIX века. Сейчас они внимательно изучают находки и пытаются восстановить изразцы по уцелевшим фрагментам, которые хорошо сохранились. После исследований коллекцию передадут в один из московских музеев.