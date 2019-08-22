РИАМО - 22 авг. Тело утонувшего мужчины извлекли из Клязьминского водохранилища в подмосковном городском округе Мытищи, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«21 августа в 10:30 от ЕДДС городского округа Мытищи поступило сообщение о том, что из акватории Клязьминского водохранилища в не оборудованном для купания месте силами расчета ПСО-10 ГКУ МО «Мособлпожспас» было извлечено тело утонувшего мужчины», - говорится в сообщении.

Спасатели передали труп полицейским для доставки в морг. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.