РИАМО – 22 авг. В пунктах приема отходов в Москве будут обменивать бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты, один билет позволит посетить любое культурное событие города, проходящее в рамках акции, сообщается на сайте мэра столицы.

«Столичная акция «Искусство ради экологии» – еще один шаг к экологичному образу жизни. Она поможет тем, кто задумывается, как производить меньше отходов и меньше загрязнять окружающую среду, развить бережное отношение к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры, а также научит правильной сортировке бытовых отходов в будущем», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Акция пройдет с 31 августа по 24 сентября в десяти городских пунктах приема отходов.

В это время горожане смогут сдать на переработку не менее 1 килограмма алюминия или не менее двух килограммов макулатуры, стекла или пластика. Сделать это можно в 10 специальных пунктах приема, размещенных в Останкинском и Алексеевском районах, а также в районах Марфино, Богородское, Отрадное, Свиблово, Лианозово и Сокольники.

Всю информацию о работе пунктов сбора и их адреса можно будет найти на сайте проекта, который заработает в день старта акции, 31 августа. В пунктах приема дополнительно расскажут о правилах раздельного сбора и подготовки бытовых отходов для последующей переработки.

«У горожан появится возможность обменять бытовые отходы, пригодные для переработки, на посещение, театра, кинотеатра, музея или концертного зала. В столице во второй раз будет организована акция «Искусство ради экологии». Участники, выполнившие условия акции, получат билет, который позволит посетить одно из самых интересных культурных событий столицы. Для активации билета потребуется ввести промокод на официальном сайте проекта до окончания акции и выбрать концерт, спектакль, выставку или киносеанс (их можно будет посетить до конца года)», – поясняется в материале.

В этом году к проекту присоединились государственные музеи, частные галереи, театры, детские центры, концертные площадки. Среди партнеров акции – сеть кинотеатров «Москино», Музей Москвы, «Мультимедиа-арт-музей», Московский музей современного искусства, центр русской культуры «Кремль в Измайлово», креативные пространства «Люмьер Холл» и Artplay, Государственный Кремлевский дворец, ГЦКЗ «Россия», Crocus City Hall, Московский театр оперетты, Центр документального кино, стадион «Динамо».

По экобилету можно также будет посетить выставку «Робостанция» на ВДНХ и концерты Эроса Рамазотти, Анжелики Варум и Леонида Агутина, групп «Звери», «Мельница», «Сурганова и оркестр», «Пикник», «Наутилус», «Любэ» и многих других популярных исполнителей.

Впервые в программу включены классические балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель», которые пройдут в концертном зале «Москонцерт Холл» и в Москонцерте на Пушечной, а также киноконцерты компании Disney: «Фантазия», «Красавица и Чудовище», «Русалочка».