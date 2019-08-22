РИАМО - 22 авг. В четверг максимальная температура воздуха в Москве и Подмосковье составит плюс 26 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода в Московском регионе будет обуславливаться прохождением холодного атмосферного фронта на фоне повышенного атмосферного давления. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 24-26 градусов, по области - 21-26 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба», - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, такая погода окажется благоприятной для большинства людей. Последние дни лета они советуют посвятить своему здоровью.

«Теплые дни уходящего августа следует посвятить своему здоровью, природные условия являются мощными тонизирующими и оздоравливающими факторами, а благоприятный температурный и кислородный режим стимулируют дыхательную, нервную и психоэмоциональную системы организма», - добавляется на сайте.

Однако повышенное атмосферное давление может вызвать недомогание у лиц, страдающих хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, гипертонией, мигренью, предупредили специалисты.